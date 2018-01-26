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| | Фальшивое порно со звёздами признали незаконным

Фальшивое порно со звёздами признали незаконным

Сегодня, 08:40
Юристы всерьёз занялись изучением вопроса относительно опубликованного в Сети приложения, позволяющего в домашних условиях создать видеоролики порнографического содержания с участием любых знаменитостей.

Фальшивое порно со звёздами признали незаконным

 

Не так давно на популярном интернет-форуме Reddit была опубликована подробная инструкция по использованию приложения, задействующего нейросеть для того, чтобы создавать фальшивое порно с участием любых лиц, видео и фото которых можно загрузить из Сети. Юристы многих знаменитостей достаточно серьёзно подошли к изучению данного вопроса, так как нейросеть позволяет получить довольно качественный выходной материал, что в свою очередь может быть использовано в преступных целях в качестве шантажа.

Разобравшись в данной проблеме, юристы пришли к выводу, что благодаря закону о защите репутации распространение данных видеороликов является серьёзным нарушением закона, а использование и создание подобного контента в личных целях никак не противоречит законодательству.
Александр Вест
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