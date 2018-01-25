В Сан-Диего зафиксировали очередное землетрясение

На данный момент толчки не особенно сильные, но их близость вызывает серьезное беспокойство. Всего зафиксировали девять подземных толчков разной степени. Исследования показали, что линия разлома, проходящая через район Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз, может разверзнуться, если толчки будут более сильными.
Во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение в 7,9 балла по шкале Рихтера в заливе на Аляске. Жители региона были эвакуированы вглубь территории США. Там им предоставили убежище. В то же время на юге Сан-Франциско также готовятся к эвакуации, несмотря на то, что метеорологи сняли предупреждения о цунами для Орегона, Аляски и Калифорнии.