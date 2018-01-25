Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В Сан-Диего зафиксировали очередное землетрясение

В Сан-Диего зафиксировали очередное землетрясение

Вчера, 20:41
В штате Калифорния (США) снова произошло землетрясение. Колебания земной поверхности зафиксировали в Сан-Диего и в Лос-Анджелесе. Последствия стихийного бедствия ощутили 10 миллионов калифорнийцев.

В Сан-Диего зафиксировали очередное землетрясение

 

На данный момент толчки не особенно сильные, но их близость вызывает серьезное беспокойство. Всего зафиксировали девять подземных толчков разной степени. Исследования показали, что линия разлома, проходящая через район Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз, может разверзнуться, если толчки будут более сильными.

Во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение в 7,9 балла по шкале Рихтера в заливе на Аляске. Жители региона были эвакуированы вглубь территории США. Там им предоставили убежище. В то же время на юге Сан-Франциско также готовятся к эвакуации, несмотря на то, что метеорологи сняли предупреждения о цунами для Орегона, Аляски и Калифорнии.
Дарья Светозарова
Новости по теме
На побережье Аляски зафиксировали землетрясение с магнитудой 6,1
На побережье Аляски зафиксировали землетрясение с магнитудой 6,1

На побережье Аляски зафиксировали землетрясение с магнитудой 6,1. Американские геологи зарегистрировали мощные подземные толчки у Ближних островов Алеутской

На Курилах приборы зафиксировали землетрясение силой 5,2 балла
На Курилах приборы зафиксировали землетрясение силой 5,2 балла

В районе Курильских островов приборы зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера, сообщает Геофизическая служба РАН.

В Калифорнии не прекращаются подземные толчки
В Калифорнии не прекращаются подземные толчки

Сейсмологи из США снова зафиксировали колебания земной коры около города Напа, расположенного в штате Калифорния. В этом районе 24 августа произошло

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости