Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

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Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

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| | Игрушки в США выросли в цене в 2017 году

Игрушки в США выросли в цене в 2017 году

Вчера, 20:32
Игрушки в США стали дороже на 1%, их стоимость выросла до $20,7 млрд по данным аналитических компаний.

Игрушки в США выросли в цене в 2017 году

 

Наиболее популярными игрушками в прошлом 2017 году были серии Hatchimals и Pokemon. Как утверждает аналитик NPD на рынке игрушек Фредерик: «Успешная продажа игрушек обусловлена позитивными реакциями покупателей на тренды, которые создаются в социальных сетях, а также приемлемыми ценами».

Большой ажиотаж в покупке спиннеров и лизунов показал, насколько большое влияние оказывают социальные сети в плане развития популярности определенных игрушек во всем мире.

Напоминаем, США являются самым крупным мировым производителем игрушек.
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