Игрушки в США выросли в цене в 2017 году

Игрушки в США стали дороже на 1%, их стоимость выросла до $20,7 млрд по данным аналитических компаний.

Наиболее популярными игрушками в прошлом 2017 году были серии Hatchimals и Pokemon. Как утверждает аналитик NPD на рынке игрушек Фредерик: «Успешная продажа игрушек обусловлена позитивными реакциями покупателей на тренды, которые создаются в социальных сетях, а также приемлемыми ценами».Большой ажиотаж в покупке спиннеров и лизунов показал, насколько большое влияние оказывают социальные сети в плане развития популярности определенных игрушек во всем мире.Напоминаем, США являются самым крупным мировым производителем игрушек.