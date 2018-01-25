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| | В США дорогу после ДТП засыпало деньгами

В США дорогу после ДТП засыпало деньгами

Вчера, 16:49
После аварии проезжую часть в США засыпало денежными купюрами. Материальные ресурсы собирали на протяжении часа.

В США дорогу после ДТП засыпало деньгами

 

Дорожный инцидент произошел в штате Иллинойс. Там трассу засыпало деньгами после ДТП при участии машины Ford, водитель которой перевозил валюту для нелегальных игровых автоматов. Автомобилист врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом Chevrolet. Едва не попало в ДТП третье транспортное средство, но, тем не менее, также въехавшее в забор.

В конечном счете водитель третьего легкового автомобиля получил повреждения, его отправили в клинику. Сотрудники правоохранительных органов, приехавших на место происшествия, задержали виновника аварии. Он не сумел справиться с управлением, потому как направлялся по проезжей части с очень большой скоростью.

После ДТП вся дорога покрылась денежными банкнотами. Дорожным рабочим пришлось собирались длительное время. В данный период времени полиция заблокировала проезд на дороге.
Никита Готский
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