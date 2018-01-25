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| | В Таджикистане за супружескую неверность будут сажать в тюрьму

В Таджикистане за супружескую неверность будут сажать в тюрьму

Сегодня, 15:11
Власти Таджикистана рассматривают возможность внесения супружеской измены в перечень уголовно наказуемых деяний. Отмечается, что такое решение может преследовать две цели: укрепление института семьи и брака, а также снижение количества преступлений на почве ревности.

В Таджикистане за супружескую неверность будут сажать в тюрьму

 

По словам генпрокурора республики Юсуфа Рахмона, на такой шаг правительство сподвиг невиданный доселе всплеск преступлений на почве ревности. Сюда относят убийства и другие тяжкие преступные деяния. По мнению правоохранителей, уголовное наказание за поход на сторону сможет не только укрепить брачные обязательства супругов, но и минимизировать риски убийств, связанных с изменами, ревностью и так далее.

Проблема роста количества преступлений на почве ревности актуальна не только для Таджикистана. Часто такие злодеяния имеют место и в России. В конце прошлого года ревнивый житель Подмосковья отвез свою жену в лес. Обвиняя ее в измене, он отсек супруге топором кисти рук. Одну из отрубленных конечностей женщине пришили, а вторая была слишком изувечена. Теперь женщина одна воспитывает двух детей, в то время, пока ревнивец находится в следственном изоляторе.
Дарья Светозарова
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