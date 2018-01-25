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| | Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Сегодня, 14:56
Известного иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в приставании к несовершеннолетней девушке. Об этом пишут британские СМИ.

Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

 

Очередным участником секс-скандала в Америке стал Дэвид Копперфильд. Как говорит модель Бритни Льюис, он домогался ее, когда девушке было только 17 лет.

Модель сообщает о своем знакомстве с Копперфильдом в 1988 году, на одном из конкурсов, где Дэвид являлся членом жюри. Само мероприятие проходило на территории Японии, Бритни на тот момент исполнилось 17 лет, а Копперфильду 32 года.

Посмотрев выступление иллюзиониста, Льюис отправилась вместе с ним в бар. По ее словам, там маг что-то подсыпал ей в напиток, после чего модель вспомнила только номер в отеле и то, как ее раздевал Копперфильд. Утром он уверил ее, что между ними ничего не было. Сам фокусник призвал общественность не торопиться с выводами касательно ситуации. Бритни решила обратиться в ФБР только через 11 лет после произошедшего инцидента, но тогда ее дело закрыли.
Никита Готский
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