Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Известного иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в приставании к несовершеннолетней девушке. Об этом пишут британские СМИ.

Никита Готский

Очередным участником секс-скандала в Америке стал Дэвид Копперфильд. Как говорит модель Бритни Льюис, он домогался ее, когда девушке было только 17 лет.Модель сообщает о своем знакомстве с Копперфильдом в 1988 году, на одном из конкурсов, где Дэвид являлся членом жюри. Само мероприятие проходило на территории Японии, Бритни на тот момент исполнилось 17 лет, а Копперфильду 32 года.Посмотрев выступление иллюзиониста, Льюис отправилась вместе с ним в бар. По ее словам, там маг что-то подсыпал ей в напиток, после чего модель вспомнила только номер в отеле и то, как ее раздевал Копперфильд. Утром он уверил ее, что между ними ничего не было. Сам фокусник призвал общественность не торопиться с выводами касательно ситуации. Бритни решила обратиться в ФБР только через 11 лет после произошедшего инцидента, но тогда ее дело закрыли.