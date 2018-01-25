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| | Казахстан отказался показывать "Смерть Сталина"

Казахстан отказался показывать "Смерть Сталина"

Сегодня, 12:31
На территории Казахстана не станут показывать западную комедию «Смерть Сталина». Об этом рассказали кинопрокатчики.

Казахстан отказался показывать "Смерть Сталина"

 

Фильм «Смерть Сталина» не станет демонстрироваться на в Казахстане, потому как от ленты отказались все кинотеатры. Согласно имеющейся информации, первоначально кинокартину хотела показать одна сеть кинотеатров, а также один мультиплекс, но эти планы не воплотились. В стране комедия не получила прокатного удостоверения.

Подобный случай в республике не является единым, когда отменяются к просмотру фильмы, вызвавшие скандал в РФ. Три года назад такая ситуация произошла с «номер 44» и «Интервью».

В России показ британской комедии о кончине кремлевского диктатора должен был пройти сегодня, но за два дня до этого Минкульт отозвал прокатное удостоверение у ленты. Депутаты и культурные деятели просят главу ведомства Владимира Мединского не пускать фильм в прокат.
Никита Готский
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