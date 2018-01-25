Казахстан отказался показывать "Смерть Сталина"

На территории Казахстана не станут показывать западную комедию «Смерть Сталина». Об этом рассказали кинопрокатчики.

Никита Готский

Фильм «Смерть Сталина» не станет демонстрироваться на в Казахстане, потому как от ленты отказались все кинотеатры. Согласно имеющейся информации, первоначально кинокартину хотела показать одна сеть кинотеатров, а также один мультиплекс, но эти планы не воплотились. В стране комедия не получила прокатного удостоверения.Подобный случай в республике не является единым, когда отменяются к просмотру фильмы, вызвавшие скандал в РФ. Три года назад такая ситуация произошла с «номер 44» и «Интервью».В России показ британской комедии о кончине кремлевского диктатора должен был пройти сегодня, но за два дня до этого Минкульт отозвал прокатное удостоверение у ленты. Депутаты и культурные деятели просят главу ведомства Владимира Мединского не пускать фильм в прокат.