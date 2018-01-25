«Звезду человечества», видимую с любой точки планеты, вывели на орбиту Земли

Частная космическая компания из США под названием Rocket Lab вывела на земную орбиту специальный шар с зеркальной поверхностью, названный «Звезда человечества». Данное небесное тело можно заметить с любой точки Голубой планеты.

Александр Вест

Многие пользователи в Сети довольно неоднозначно отреагировали на новость о том, что на земную орбиту было выведено подобие зеркального шара с дискотеки, так как в околоземном пространстве и без того летает достаточное количество космического мусора. Однако, представители Rocket Lab заметили, что данный спутник может стать одним из самых ярких небесных светил благодаря своей отражающей поверхности, выполненной из 65 зеркальных панелей.В компании также заметили, что данный спутник, выведенный специалистами Rocket Lab на орбиту Земли, является ярким символом того, каким уязвимым является человечество перед безграничными просторами бесконечной Вселенной.