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| | Больная раком китайская девушка сыграла свадьбу сама с собой

Больная раком китайская девушка сыграла свадьбу сама с собой

Сегодня, 11:09
Представители китайской прессы рассказали немного странную, но от этого не менее трогательную историю о том, как 21-летняя жительница Китая, которая на данный момент проходит сложный восстановительный курс лечения от лейкемии, решила выйти замуж, не имея жениха. Церемонию для девушки решили устроить волонтеры.
 

Больная раком китайская девушка сыграла свадьбу сама с собой

 

Янг Чуньян о своем заболевании узнала приблизительно месяц тому назад. Она рассказала о том, что желает выйти замуж своему родному брата, но высказала опасения, что попросту может не дожить до столь торжественного и счастливого события. В итоге мужчина, желая помочь сестре, обратился к волонтерам с просьбой организовать для нее специальную церемонию, в которой она бы она могла участвовать и без жениха. Проводилось торжество в одной из больниц.
 
Непосредственно в холле учреждения был постелен розовый ковер, по которому невеста прошла в платье и с букетом. Специально для свадьбы был заказан роскошный торт. После того, как торжество подошло к концу, девушка поставила свою подпись в документе, которым завещала свои органы для пересадки.
 
«Мне решились помочь такие добрые люди. И их оказалось так много. Благодаря им я увидела надежду и стала смелее. Мне теперь не важно, смогу я выздороветь или нет мне абсолютно не страшно», - утверждает невеста.

Николай Офицеров
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