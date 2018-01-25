Больная раком китайская девушка сыграла свадьбу сама с собой

Представители китайской прессы рассказали немного странную, но от этого не менее трогательную историю о том, как 21-летняя жительница Китая, которая на данный момент проходит сложный восстановительный курс лечения от лейкемии, решила выйти замуж, не имея жениха. Церемонию для девушки решили устроить волонтеры.

Янг Чуньян о своем заболевании узнала приблизительно месяц тому назад. Она рассказала о том, что желает выйти замуж своему родному брата, но высказала опасения, что попросту может не дожить до столь торжественного и счастливого события. В итоге мужчина, желая помочь сестре, обратился к волонтерам с просьбой организовать для нее специальную церемонию, в которой она бы она могла участвовать и без жениха. Проводилось торжество в одной из больниц.

Непосредственно в холле учреждения был постелен розовый ковер, по которому невеста прошла в платье и с букетом. Специально для свадьбы был заказан роскошный торт. После того, как торжество подошло к концу, девушка поставила свою подпись в документе, которым завещала свои органы для пересадки.

«Мне решились помочь такие добрые люди. И их оказалось так много. Благодаря им я увидела надежду и стала смелее. Мне теперь не важно, смогу я выздороветь или нет мне абсолютно не страшно», - утверждает невеста.

Николай Офицеров