Врачи опасаются за здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Врачей искренне волнует состояние здоровья главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Причем, внимание они обращают, как на физическое, так и психическое состояние. Дальнейшее заточение в посольстве Эквадора в Лондоне, уверены врачи, будет отражаться на его здоровье исключительно негативным образом.

«Неопределенность бессрочного заключения причиняет, прежде всего, глубокие физические и психологические травмы человеку. Они могут включать беспокойство, патологические уровни стресса, диссоциацию, депрессию, хронические боли и многие другие крайне неприятные эффекты», - заявил доктор Сондра Кросби, анализируя состояние Ассанжа.

По имеющейся оценке, глава WikiLeaks на данный момент уже более пяти с половиной лет вынужден находится в замкнутом помещении, не имея доступа к солнечному свету, вентиляции и внешнему пространству, что отразилось бы негативно на здоровье любого человека.

Как известно, Ассанж обратился в посольство Эквадора в 2012 году, дабы избежать грозившей ему экстрадицию в Швецию. Там его обвинили в изнасиловании и многочисленных случаях сексуального домогательства. Ассанж боится того, что Стокгольм использует это лишь, как предлог, а, на самом деле, запланировал передачу его властям США, где ему грозит наказание вплоть до смертной казни за публикацию секретных документов.

Николай Офицеров