Мертвый испанец ожил в морге и попал в тюрьму

В Испании произошел удивительный случай. Местный арестант попал в морг, но там уже выяснилось, что обвиненный в краже железного лома Гонзало Монтойя оказался там преждевременно.

Дарья Светозарова

7 января заключенный лишился сознания. Тюремные медики осмотрели испанца и пришли к выводу, что он мертв. После этого якобы покойного Монтойю отправили в морг, но на столе патологоанатома мужчина внезапно очнулся, чем шокировал работников. Словами изъясняться «воскресший» испанец не мог, поэтому заплакал и даже стал реветь в голос.Тогда врачи приняли решение отправить мужчину в клинику. Однако, уже спустя две недели арестант попросил вернуть его снова в тюрьму. При этом он имел право находиться в больнице еще два месяца. Родные Монтойи возмущены халатностью медиков. По их мнению, мужчину должны были отпустить в качестве компенсации. Они должны были учесть, что арестант страдает эпилептическими припадками.