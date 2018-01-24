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| | Мертвый испанец ожил в морге и попал в тюрьму

Мертвый испанец ожил в морге и попал в тюрьму

Вчера, 19:30
В Испании произошел удивительный случай. Местный арестант попал в морг, но там уже выяснилось, что обвиненный в краже железного лома Гонзало Монтойя оказался там преждевременно.

Мертвый испанец ожил в морге и попал в тюрьму

 

7 января заключенный лишился сознания. Тюремные медики осмотрели испанца и пришли к выводу, что он мертв. После этого якобы покойного Монтойю отправили в морг, но на столе патологоанатома мужчина внезапно очнулся, чем шокировал работников. Словами изъясняться «воскресший» испанец не мог, поэтому заплакал и даже стал реветь в голос.

Тогда врачи приняли решение отправить мужчину в клинику. Однако, уже спустя две недели арестант попросил вернуть его снова в тюрьму. При этом он имел право находиться в больнице еще два месяца. Родные Монтойи возмущены халатностью медиков. По их мнению, мужчину должны были отпустить в качестве компенсации. Они должны были учесть, что арестант страдает эпилептическими припадками.
Дарья Светозарова
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