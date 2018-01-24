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| | Британские эксперты нашли производителя детского порно по рукам

Британские эксперты нашли производителя детского порно по рукам

Вчера, 18:43
В Великобритании разработали новую методику обнаружения создателей детского порно. Эксперты в области анатомии и криминалистической антропологии Университета Данди заявили, что таких людей можно определить по рукам.

Британские эксперты нашли производителя детского порно по рукам

 

Представитель университета, профессор Сью Блэк подчеркивает, что руки человека – индивидуальны, и имеют только им присущие конфигурации. О характере и наклонностях человека можно судить по венам на кисти, веснушкам, бородавкам и даже шрамам.

Профессор подчеркивает, что на шрамы нужно обращать особенно пристальное внимание. Также не стоит пренебрегать исследованием лунок на ногтях или лунул – светлых полумесяцев у основания ногтя. В частности, именно по лунуле неправильной формы исследовательница уличила изготовителя детской порнографии. Впоследствии вина подозреваемого была доказана в судебном порядке.
Дарья Светозарова
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