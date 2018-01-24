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| | В Азии появился спрос на «ангельское» отбеливание вагин

В Азии появился спрос на «ангельское» отбеливание вагин

Вчера, 17:56
Азиатские модницы решились на новую экзотическую пластику. На Филиппинах становится популярным «ангельское» отбеливание женских половых органов. Ранее на подобную процедуру решались только мужчины. Теперь же пришла очередь представительниц прекрасного пола.

В Азии появился спрос на «ангельское» отбеливание вагин

 

Один сеанс стоит тысячу долларов. Услуга доступна только в самой элитной клинике Манилы, клиентами которой являются высокопоставленные и состоятельные пациенты. Отбеливание вагины имеют право проводить только пластические хирурги с соответствующей лицензией. Сеанс длится не больше получаса, а при отбеливании используется только лазерные технологии. Влагалище не только осветляется на несколько тонов, но становится еще более упругим.

Это не единственная услуга, которую могут предоставить блюстительницам эффектности своего полового органа. Также вагину можно «подтянуть», чтобы ее обладательница могла вновь почувствовать себя девственницей. Ранее местные жительницы отбеливали только подмышечные впадины. Большинство азиатских женщин комплексуют из-за цвета своей кожи и мечтают о белизне, которая присуща европейцам. Поэтому и косметикой пользуются только той, которая осветляет кожу.
Дарья Светозарова
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