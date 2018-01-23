В детском саду Китая малышам показали, как разделывать свинью

В детском саду китайского населенного пункта Эньши мужчина в белом халате показывал малышам, как правильно растушевывать свинью. Всего за этим процессом наблюдали 600 ребят.

Домбровский Сергей

Процесс записали на камеру, а затем видеоматериал выложили в социальных сетях. Пользователи отрицательно отнеслись к данному мероприятию, так как неокрепшая психика детей может получить травму от кровавого зрелища. Владелец дошкольного воспитательного учреждения заявил, что родители согласились на такую процедуру. Предварительно руководители садика переговорили с мамами и папами детей. По мнению директора заведения, в этом нет ничего плохого, просто взрослые подготовили ребят к встрече Нового года.В Китае на этот праздник многие семьи разделывают свиней. В Сети юзеры негодуют и считают подобные методы воспитания малышей в корне неверными. Нашлись и те, кто поддержал такую инициативу, так как увиденное поможет закалить характер ребят.