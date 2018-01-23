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| | Британский патологоанатом оставил мозг одного трупа в животе другого

Британский патологоанатом оставил мозг одного трупа в животе другого

Вчера, 18:39
Врач-патологоанатом случайно оставил в животе одного из трупов мозг, принадлежащий другому покойнику. За пару лет с 2014 по 2016 случилось около 300 похожих инцидентов.

Британский патологоанатом оставил мозг одного трупа в животе другого

 

Среди около трех сотен случаев халатности врачей-патологоанатомов, зафиксированных в Британии, в 13 случаях извлеченные органы находили после передачи тела умершего его родственникам. В 36 случаев тело не было выдано семье. В 89 тела трупов были повреждены случайно. В одном из случаев, мозг похороненного 22 года назад мужчины был найден в больнице.

Наиболее часто такие случаи встречаются в университетской больнице Лестера – там их показатель достиг 11.

Кроме того, британские СМИ сообщают и о других ошибках врачей: иногда кремируют не те тела, которые требовалось, доктора забывают флешки с фото вскрытия в общественном транспорте, а также путают мозг разных трупов во время вскрытия.

Британское управление, занимающееся вопросами использования тел умерших, их органов и тканей сообщило о том, что каждый год морги страны принимают приблизительно 330 тысяч тел, а количество ошибок при таком числе является не значительным показателем.
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