Британский патологоанатом оставил мозг одного трупа в животе другого

Врач-патологоанатом случайно оставил в животе одного из трупов мозг, принадлежащий другому покойнику. За пару лет с 2014 по 2016 случилось около 300 похожих инцидентов.

Среди около трех сотен случаев халатности врачей-патологоанатомов, зафиксированных в Британии, в 13 случаях извлеченные органы находили после передачи тела умершего его родственникам. В 36 случаев тело не было выдано семье. В 89 тела трупов были повреждены случайно. В одном из случаев, мозг похороненного 22 года назад мужчины был найден в больнице.Наиболее часто такие случаи встречаются в университетской больнице Лестера – там их показатель достиг 11.Кроме того, британские СМИ сообщают и о других ошибках врачей: иногда кремируют не те тела, которые требовалось, доктора забывают флешки с фото вскрытия в общественном транспорте, а также путают мозг разных трупов во время вскрытия.Британское управление, занимающееся вопросами использования тел умерших, их органов и тканей сообщило о том, что каждый год морги страны принимают приблизительно 330 тысяч тел, а количество ошибок при таком числе является не значительным показателем.