Правительство Латвии утвердило перевод русских школ на латышский язык

Представители кабинета министров Латвии во вторник решили принять поправки к закону, связанному с образованием в стране. Спорное решение относится к постепенному переводу обучения в общеобразовательных учебных заведениях национальных меньшинств на государственный латышский язык. Касается это также и русскоязычных учреждений. Информацию уже подтвердили в местной прессе.

Сейм (латышский парламент) ранее получил более 14 тысяч подписей граждан Латвии по вопросам сохранения в школах билингвальского образования, предполагающего возможность обучения на русском и латышском языках. Планируется также, что реформа в силу вступит, начиная с 1 сентября следующего года, однако пока что поправками займутся депутаты Сейма.

Подготовленный министерством образования и науки проект предусматривает проведение реформы в учебных заведениях уже к 2021 году. Дошкольное образование может остаться на билингвальской методике, а уже с 1 по 6 класс обучение будет происходить по модельному распределению. На завершающем этапе основного образования 80% учебного процесса будет происходить на государственном языке без права выбора.

Предполагается, что поправки в силу должны вступить постепенно, без категорических мер, потому эксперты склоняются к тому, что перевод на обучение на латышском языке будет начат не ранее, чем 1 сентября 2019 года.

Николай Офицеров