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| | Чёрные расисты негодуют из-за отношений Малии Обамы с белым парнем

Чёрные расисты негодуют из-за отношений Малии Обамы с белым парнем

Вчера, 16:29
В данный момент Малия Обама, являющаяся дочерью 44-го президента США Барака Обамы, проходит обучение в Гарвардском университете, где встречается с белым парнем. Узнав об этом многие чернокожие расисты высказались против такого союза.

Чёрные расисты негодуют из-за отношений Малии Обамы с белым парнем

 

В сети микроблогов Twitter весьма резонансное обсуждение вызвали фотографии, на которых Малия изображена в обществе её парня Рори Харкухарсена, с которым она в данный момент встречается. Многие пользователи отметили, что даже не учитывая различия в цвете кожи, данный парень выглядит весьма странно. Также множество комментариев оставили чернокожие люди, высказавшиеся против этого союза. Выступая с критикой против белого парня, пользователи замечали, что чернокожей дочери чернокожего президента не стоит строить отношения с белым.

Чёрные расисты негодуют из-за отношений Малии Обамы с белым парнем

 

Также в адрес Малии звучали весьма нецензурные выражения, иногда доходящие до угроз. В частности, многие пользователи заметили, что дочь бывшего президента США своими поступками порочит чернокожее сообщество.
Александр Вест
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