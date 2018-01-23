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| | Известный режиссер Болливуда планирует снять фильм о Владимире Путине

Известный режиссер Болливуда планирует снять фильм о Владимире Путине

Сегодня, 15:03
О президенте России Владимире Путине в Боолливуде могут снять биографический фильм. Об этом сообщил известный индийский режиссер Каран Джохар.

Известный режиссер Болливуда планирует снять фильм о Владимире Путине

 

Джохар Каран известный во всей Индии режиссер. Недавно он поделился с представителями СМИ, что планирует съездить с рабочим визитом в Россию. Там он хочет снять какой-то фильм. Теперь информации стало больше. Представитель киноискусства хочет укрепить отношения между Индией и Россией. В его планах есть разработка и съемка совместного фильма. Например, Джохар рассказал, что мог бы заняться кинолентой о президенте России Владимире Путине.

Новый фильм может стать копией уже вышедшего ранее фильма Оливера Стоуна, который стал один из самых рейтинговых в России за предыдущий год.
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