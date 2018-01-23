Известный режиссер Болливуда планирует снять фильм о Владимире Путине

О президенте России Владимире Путине в Боолливуде могут снять биографический фильм. Об этом сообщил известный индийский режиссер Каран Джохар.

Джохар Каран известный во всей Индии режиссер. Недавно он поделился с представителями СМИ, что планирует съездить с рабочим визитом в Россию. Там он хочет снять какой-то фильм. Теперь информации стало больше. Представитель киноискусства хочет укрепить отношения между Индией и Россией. В его планах есть разработка и съемка совместного фильма. Например, Джохар рассказал, что мог бы заняться кинолентой о президенте России Владимире Путине.Новый фильм может стать копией уже вышедшего ранее фильма Оливера Стоуна, который стал один из самых рейтинговых в России за предыдущий год.