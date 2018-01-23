Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Порноактриса пожаловалась на домогательства со стороны подростков

Порноактриса пожаловалась на домогательства со стороны подростков

Сегодня, 13:12
Никита Белуччи, известная по своим ролям в фильмах для взрослых, в соцсетях посетовала на то, что устала воспитывать чужих детей. Она сообщила, что регулярно получает письма от подростков с непозволительными просьбами и вопросами.

Порноактриса пожаловалась на домогательства со стороны подростков

 

Французская порнозвезда Никита Белуччи рассказала о домогательствах со стороны подростков. В личном микроблоге в Twitter актриса сообщила, что часто получает письма от детей 12-13 лет с просьбами лишить их девственности, заняться сексом или с признаниями в любви. Белуччи отметила, что в современном мире порнофильмы доступны буквально для всех, но это не дает несовершеннолетним права присылать актрисе такие послания. Звезда фильмов для взрослых попросила родителей не перекладывать воспитание своих детей на работников порноиндустрии, поскольку такие послания от подростков унижают ее.

Публикация порнозвезды собрала более 15 тысяч лайков, в том числе и от родителей несовершеннолетних.
Виктория Озерова
Новости по теме
Известная порноактриса обвинила в сексуальных домоганиях 12-летних детей
Известная порноактриса обвинила в сексуальных домоганиях 12-летних детей

Известная порноактриса из Франции Никита Беллуччи заявила, что будет подавать в суд на родителей, которые разрешают своим детям смотреть фильмы с её участием.

Кузнецова сообщила о своих методах борьбы с группами смерти
Кузнецова сообщила о своих методах борьбы с группами смерти

Уполномоченный по делам детей Анна Кузнецова рассказала, как стоит бороться с пабликами в соцсетях, где могут призывать подростков к суициду.

Порноактриса Беркова решила завести детей
Порноактриса Беркова решила завести детей

Елена Беркова, известная порнозвезда, экс-участница телепроекта «Дом-2», решила поделиться в соцсетях своими планами на своё ближайшее будущее. Актриса

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости