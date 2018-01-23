Порноактриса пожаловалась на домогательства со стороны подростков

Никита Белуччи, известная по своим ролям в фильмах для взрослых, в соцсетях посетовала на то, что устала воспитывать чужих детей. Она сообщила, что регулярно получает письма от подростков с непозволительными просьбами и вопросами.

Виктория Озерова

Французская порнозвезда Никита Белуччи рассказала о домогательствах со стороны подростков. В личном микроблоге в Twitter актриса сообщила, что часто получает письма от детей 12-13 лет с просьбами лишить их девственности, заняться сексом или с признаниями в любви. Белуччи отметила, что в современном мире порнофильмы доступны буквально для всех, но это не дает несовершеннолетним права присылать актрисе такие послания. Звезда фильмов для взрослых попросила родителей не перекладывать воспитание своих детей на работников порноиндустрии, поскольку такие послания от подростков унижают ее.Публикация порнозвезды собрала более 15 тысяч лайков, в том числе и от родителей несовершеннолетних.