Геослужба США зафиксировала мощное землетрясение у берегов Аляски

Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, о чем свидетельствуют данные наблюдений, опубликованных несколько ранее.

Как известно, эпицентр располагался к юго-востоку от Аляски. Магнитуда составила, согласно имеющимся данным, 8 баллов. Информацию несколько позже подтвердили также сотрудники Геологической службы США.

Представители ведомства также добавили, что очаг подземных толчков располагается на глубине приблизительно в 19 километров.

Николай Офицеров