Геослужба США зафиксировала мощное землетрясение у берегов Аляски

Геослужба США зафиксировала мощное землетрясение у берегов АляскиСегодня, 13:07
У берегов Тайваня было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла показателя в 5,5 баллов. Такие данные предоставляет издание Reuters, ссылаясь
В субботу, 12 марта, у берегов Аляски было зафиксировано землетрясение. Магнитуда последнего достигла отметки в 5,4 балла. Информация об этом появилась в
У побережья Аляски произошло достаточно мощное землетрясение. Магнитуда последнего составила порядка 7,3 баллов по стандартной 12-балльной шкале. Информацию о