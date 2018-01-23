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| | Геослужба США зафиксировала мощное землетрясение у берегов Аляски

Геослужба США зафиксировала мощное землетрясение у берегов Аляски

Сегодня, 13:07
Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски, о чем свидетельствуют данные наблюдений, опубликованных несколько ранее.
 

Геослужба США зафиксировала мощное землетрясение у берегов Аляски

 

Как известно, эпицентр располагался к юго-востоку от Аляски. Магнитуда составила, согласно имеющимся данным, 8 баллов. Информацию несколько позже подтвердили также сотрудники Геологической службы США.
 
Представители ведомства также добавили, что очаг подземных толчков располагается на глубине приблизительно в 19 километров.

Николай Офицеров
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