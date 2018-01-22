Ученый из Украины пытался вывезти в Иран сведения о флагмане украинского флота

Пограничники задержали в воздушной гавани Борисполь, расположенной в 18 километрах от Киева, ученого, который пытался вывести в Иран флеш-накопитель с данными о гидроакустическом устройстве передового морского судна «Гетман Сагайдачный».

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют украинские СМИ. 55-летнего гражданина доставили в полицейский участок. Задержанного подозревают в попытке раскрыть военную тайну. Ученый пытался вывести в Иран сведения о создании акустической системы. Правоохранители Украины возбудили уголовное дело, ведется расследование, материалы передадут в суд, который вынесет вердикт о дальнейшей участи подозреваемого.Сейчас задержанного обвиняют в нарушении порядка передачи товаров, подлежащих государственному контролю. Если следователи докажут вину подозреваемого, то ближайшие годы мужчина проведет за решеткой.