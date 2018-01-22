Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Ученый из Украины пытался вывезти в Иран сведения о флагмане украинского флота

Ученый из Украины пытался вывезти в Иран сведения о флагмане украинского флота

Вчера, 21:10
Пограничники задержали в воздушной гавани Борисполь, расположенной в 18 километрах от Киева, ученого, который пытался вывести в Иран флеш-накопитель с данными о гидроакустическом устройстве передового морского судна «Гетман Сагайдачный».

Ученый из Украины пытался вывезти в Иран сведения о флагмане украинского флота

 

Информацию об этом распространяют украинские СМИ. 55-летнего гражданина доставили в полицейский участок. Задержанного подозревают в попытке раскрыть военную тайну. Ученый пытался вывести в Иран сведения о создании акустической системы. Правоохранители Украины возбудили уголовное дело, ведется расследование, материалы передадут в суд, который вынесет вердикт о дальнейшей участи подозреваемого.

Сейчас задержанного обвиняют в нарушении порядка передачи товаров, подлежащих государственному контролю. Если следователи докажут вину подозреваемого, то ближайшие годы мужчина проведет за решеткой.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Пограничники в аэропорту Киева задержали гражданина РФ из списка Интерпола
Пограничники в аэропорту Киева задержали гражданина РФ из списка Интерпола

Пограничники в аэропорту Борисполь в Киеве взяли под стражу гражданина РФ из списка Интерпола. В пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщается, что

СМИ: Фрегат «Гетман Сагайдачный» перешел на сторону России
СМИ: Фрегат «Гетман Сагайдачный» перешел на сторону России

СМИ сообщают о том, что экипаж флагмана украинского Военно-морского флота "Гетман Сагайдачный" отказался выполнять приказы новых властей в Киеве и объявил о

Россиянин пытался вывести из Украины двух молодых девушек для принудительного занятия проституцией
Россиянин пытался вывести из Украины двух молодых девушек для принудительного занятия проституцией

В Украине милицейские задержали гражданина Российской Федерации по подозрению в попытке вывезти двух жительниц Луганской области для сексуального рабства в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости