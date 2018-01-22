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| | В пещере в Швейцарии 8 человек попали в ловушку

В пещере в Швейцарии 8 человек попали в ловушку

Вчера, 18:50
В одной из пещер Швейцарии в ловушке оказались восемь человек, спасатели уже прибыли на место происшествия и пытаются всеми силами освободить пострадавших.

В пещере в Швейцарии 8 человек попали в ловушку

 

В швейцарских Альпах спасатели борются за жизнь восьми туристов. Гости горнолыжного курорта стали пленниками пещеры в горах из-за повышения уровня воды.

Как сообщают швейцарские СМИ, к туристам сразу была направлена группа из четырех спасателей. Из плена их не удалось вытащить до сих пор, но им уже была оказана психологическая помощь. Хоть пленники пещеры и имеют достаточно воды и еды, при этом им там сложно находиться, ведь температура составляет +6 градусов.

Спасатели обнадеживают пострадавших, что скоро они будут спасены, ведь уровень воды начал снижаться.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии временно закрыли некоторые горнолыжные курорты и спуски в стране из-за высокой вероятности схода лавин.
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