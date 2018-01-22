Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Горящий японский самолет приземлился в Финляндии

Горящий японский самолет приземлился в Финляндии

Сегодня, 14:19
Воздушное судно, которое направлялось из Хельсинки в японский город Токио, было вынуждено совершить аварийную посадку в Финляндии из-за горящего двигателя. Благодаря маневрам пилотов, 164 пассажира и экипаж остались живы.

Горящий японский самолет приземлился в Финляндии

 

Инцидент произошел вчера в 18:34 по восточноевропейскому времени. За полтора часа до аварийной посадки, самолет японской авиакомпании Japan Airlines совершил вылет из города Хельсинки, который находится в Финляндии. Со временем пилоты заметили, что один из двигателей загорелся.

Члены экипажа воздушного корабля поняли, что нужно возвращаться обратно в аэропорт и попытаться там совершить аварийную посадку. В 19:34 самолет удачно посадили всего лишь на одном двигателе и все остались живы. По официальным данным, в самолете тогда было 164 пассажира, а также члены экипажа.

После посадки пожарные и спасатели обеспечили успешное спасение всех людей на борту. При этом, некоторые очевидцы происшествия говорят о том, что во время нахождения в воздухе люди сильно паниковали, кричали.
Новости по теме
В Британии самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси
В Британии самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси

В Британии самолет совершил аварийную посадку без переднего шасси. Воздушное судно начало перемещение из аэропорта в Белфасте – столицы Северной Ирландии,

Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Пулково
Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Пулково

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку. Судно приземлилось, облетев авиагавань 9 раз.

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Каире
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Каире

Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Каире. Авиалайнер приземлился в связи с техническими неполадками.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости