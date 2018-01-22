Горящий японский самолет приземлился в Финляндии

Воздушное судно, которое направлялось из Хельсинки в японский город Токио, было вынуждено совершить аварийную посадку в Финляндии из-за горящего двигателя. Благодаря маневрам пилотов, 164 пассажира и экипаж остались живы.

Инцидент произошел вчера в 18:34 по восточноевропейскому времени. За полтора часа до аварийной посадки, самолет японской авиакомпании Japan Airlines совершил вылет из города Хельсинки, который находится в Финляндии. Со временем пилоты заметили, что один из двигателей загорелся.Члены экипажа воздушного корабля поняли, что нужно возвращаться обратно в аэропорт и попытаться там совершить аварийную посадку. В 19:34 самолет удачно посадили всего лишь на одном двигателе и все остались живы. По официальным данным, в самолете тогда было 164 пассажира, а также члены экипажа.После посадки пожарные и спасатели обеспечили успешное спасение всех людей на борту. При этом, некоторые очевидцы происшествия говорят о том, что во время нахождения в воздухе люди сильно паниковали, кричали.