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| | У входа в ТЦ во Флориде взорвалась самодельная бомба

У входа в ТЦ во Флориде взорвалась самодельная бомба

Сегодня, 13:31
У входа в торговый центр (ТЦ) в населенном пункте Лейк Уэльс, расположенном в штате Флорида, сдетонировало взрывное устройство кустарного производства. Пострадавших при происшествии не обнаружено. Информацию о случившемся распространяют американские СМИ.

У входа в ТЦ во Флориде взорвалась самодельная бомба

 

Возле помещения нашли бесхозную сумку. Правоохранители начали проверку, они предполагают, что в этом рюкзаке злоумышленник мог принести самодельную бомбу в ТЦ. На данный момент не выяснены причины, заставившие человека попытаться взорвать магазин. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Стражи порядка ищут мужчину в серой футболке и такого же цвета шляпе. Полицейским пока не удается найти подозреваемого. После инцидента посетителей заведения в срочном порядке вывели из здания на улицу, дабы не подвергать их жизни опасности.

В декабре 2017 года в Нью-Йорке на одном из автовокзалов Манхэттена прогремел взрыв. Сам человек, пожелавший убить сограждан, получил ранения, также с травмами отправились в больницу еще несколько человек.
Домбровский Сергей
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