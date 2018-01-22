Во Франции появились "модные" полиэтиленовые пакеты для элиты за $1000

Представители французского модного дома Celine выпустили в продажу полиэтиленовые пакеты. В них нет абсолютно ничего уникального, но вот их стоимость перешла все рамки допустимого, ведь она составляет почти тысячу долларов.

Выполнен пакет из прозрачного пластика и украшен черными надписями Celine Paris, а также сопровождающими сведениями о том, что во избежание опасности удушья, пакет следует держать подальше от младенцев и детей. Впервые эти пакеты были показаны в ходе Недели моды в Париже. Он должен войти в коллекцию весна лето 2018 года.

Французский дом моды Celine был основан в 1945 году Селин Випиана и ее супругом Ричардом. Изначально бренд специализировался на производстве женских сумок и аксессуаров класса люкс. Начиная с 1996 года, компания входит в международный холдинг LVMH. Компания владеет бутиками по всему миру, а также занимается продажей одежды онлайн.

Также коллекции бренда можно найти в Москве и Санкт-Петербурге. Еще в декабре прошлого года говорилось о том, что модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для походов в супермаркет. За одну подобную сумку они также просили 1000 долларов.

Николай Офицеров