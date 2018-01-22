Nike выпустят новые кроссовки в стиле PlayStation

Известный бренд спортивной одежды и экипировки Nike представили миру новые кроссовки, выполнены в стиле PlayStation. Сообщается, чтобы приобрести Nike PG-2 покупателям придется заплатить 110 долларов.

Известная американская компания, в сферу работы которой входит производство и выпуск спортивной одежды и обуви, выпустили ролик, в котором представили новую модель кроссовок Nike PG-2.Самое интересное в них то, что выполнены они в стиле одной из самых популярных в мире игровых консолей PlayStation. На язычке красуется логотип игровой приставки, а сам стиль кроссовок выполнен в ее цветах. Также на обуви присутствуют знаки клавиш джойстиков.Полное название этой модели – Nike PG-2 PlayStation Colorway. В официальную продажу они поступят 10 февраля. Любой желающий сможет приобрести кроссовки за 110 долларов.