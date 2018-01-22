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| | В Польше проводят расследование празднования неонацистами дня рождения Гитлера

В Польше проводят расследование празднования неонацистами дня рождения Гитлера

Сегодня, 09:44
Представители властей Польши приступили к расследованию обстоятельств возмутившего общественность инцидента. Как известно, организация «Гордость и современность» устроила в лесу вечеринку. Причиной для этого стал день рождения нацистского вождя Адольфа Гитлера.
 

В Польше проводят расследование празднования неонацистами дня рождения Гитлера

 

Соответствующий репортаж о неонацистах был показан в эфире местных телеканалов. Первыми оценить события вызвался глава министерства внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджинсьский. Он заявил, что считает пропаганду фашизма полностью недопустимым. Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро поручил приступить к следствию по делу о публичной пропаганде фашистской идеологии.
 
Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий утверждает, что все произошедшее представляет собой «откровенное надругательство» над памятью предков и их геройскими усилиями за свободную от ненависти и насилия Польшу.
 
Еще в конце сентября парламентом Польши был учрежден комитет по регулированию выплат Германии репараций за ущерб, который был причинен во времена Второй мировой войны. Немецкое правительство требования отклонило, заявив о том, что Польша в 1953 году отказалась от выплат, упустив тем самым свой шанс.

Николай Офицеров
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