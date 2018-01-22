В центре Сеула демонстранты сожгли флаги КНДР и фото Ким Чен Ына

На площади неподалеку от вокзала Сеула собравшимися там демонстрантами были сожжены флаги Северной Кореи, а также фотографии ее лидера Ким Чен Ына. Соответствующим образом собравшиеся решили выразить собственный протест против визита в страну делегации из КНДР.

Полиция решила вмешаться в происходящее и начала экстренно тушить пламя огнетушителями. Организована акция была со стороны «Корейской патриотической партии». Связана она с прибытием в Сеул деятелей культуры из Пхеньяна. На данный момент происходит согласование гастролей северокорейских музыкантов.

«Олимпиада в Пхенчхане, на самом деле, должна стать пхеньянским мероприятиям для того, чтобы распространять пропаганду Ким Чен Ына на весь мир и оправдывать применение северокорейского ядерного оружия», - отмечается в заявлении, сделанном политической организацией.

Стоит напомнить, что 9 января представители КНДР и Южной Кореи смогли достичь договоренности относительно того, что на Олимпиаду будут привезены северокорейские спортсмены, а также болельщики и музыканты.

Николай Офицеров