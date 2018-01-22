В Токио прошли учения на случай эвакуации во время ракетной атаки

В Токио прошли учения на случай эвакуации во время ракетной атакиСегодня, 08:27
Впервые в Японии прошли военные учения на случай атаки КНДР. Мероприятие состоялось в префектуре Акита, которая постоянна становится мишенью баллистических
В Японии планируется проведение в марте первых масштабных учений об эвакуации местного населения. Цель данных действий – отработка техники безопасности в
В префектуре Кагосима, расположенной на территории Японии, прошли массовые учения, участниками которых стали более 3,5 тысяч граждан. Проводилось мероприятие