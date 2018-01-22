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| | В Токио прошли учения на случай эвакуации во время ракетной атаки

В Токио прошли учения на случай эвакуации во время ракетной атаки

Сегодня, 08:27
В районе токийского района Бунке прошли гражданские учения, связанные с возможной угрозой запуска баллистической ракеты. Сценарий при этом не предполагал, что удар нанесут конкретно по японской территории, ведь снаряд «пролетал» над страной.
 

В Токио прошли учения на случай эвакуации во время ракетной атаки

 

В пробных учениях приняли участие более 350 человек. Все они должны были укрываться под землей в переходах или метро на протяжении пяти минут. Представитель канцелярии премьер-министра Японии Хироюки Суэнага утверждает, что тренировка позволила отработать сразу два момента форму оповещения населения во время реального запуска ракеты, а также сам эвакуационный процесс, заявили сотрудники прессы.
 
«Конечно же, как таковых опасений, связанных с реальной угрозой запуска нету, но подобные учения это прекрасная возможность понять, что ощущают люди, которые слышат тревожную сирену и что необходимо делать в таком случае», - заявил один из местных жителей.
 
Нашлись также и противники подобных учений, которые вышли на улицу с плакатами, надписи на которых гласили о том, что они преследуют цель диалога, а не военных действий.

Николай Офицеров
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