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| | В США сотни тысяч женщин вышли на демонстрацию в поддержку феминизма

В США сотни тысяч женщин вышли на демонстрацию в поддержку феминизма

Вчера, 21:53
В Нью-Йорке прошел стотысячный митинг, в котором приняли участие женщины, стремящиеся обратить внимание политической элиты к проблемам неравноправия. В Лос-Анджелесе на аналогичную демонстрацию вышли порядка 300 тысяч активистов.

В США сотни тысяч женщин вышли на демонстрацию в поддержку феминизма

 

Участниц марша вдохновляли своими речами звезды Голливуда Натали Портман, Ева Лонгория и Скарлетт Йохансон. Ранее подобные акции прошли в городах Германии, Канады, Италии и Франции. Американский лидер Дональд Трамп уже высказался против позиции демонстрантов и ехидно прокомментировал ее. В частности он заявил, что день для женского марша выбран идеальный. Он возмутился, что женщины недовольны уровнем прогресса в стране, экономикой и достатком, прорывом, который случился в последний год. Президент написал в своем Twitter, что на данный момент в США уровень женской безработицы самый низкий за последние 18 лет.

Год назад состоялся похожий марш. Он длился всего один день, но в нем приняли участие более полумиллиона американцев. Тогда люди выступали против избрания Трампа. Акция была приурочена к инаугурации американского лидера.
Дарья Светозарова
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