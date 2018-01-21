Испанская прокуратура настаивает на аресте Пучдемона в Копенгагене

С этим требованием в форме иска сотрудники прокуратуры обратились в суд, чтобы он распорядился о выдаче европейского ордера на арест экс-председателя правительства Каталонии. Последний можно применить, если Карлес Пучдемон решит перебраться из Брюсселя в Копенгаген.

Пойда Анна

Согласно официальным данным, предоставленным сотрудниками университета Копенгагена, бывший глава правительства намерен в понедельник, 22 января, поучаствовать в акции «Каталония и Европа на перекрестке за демократию».Решение по данному вопросу должен принять судья Пабло Льярене, который контролирует ситуацию с объявлением независимости Каталонии и всеми акциями, которые готовятся для его осуществления.В свою очередь, прокуратура обязуется безотлагательно получить европейский ордер на арест и экстрадицию, как только получит доказательства поездки Пучдемона в Данию.