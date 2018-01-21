При атаке на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

В МВД Афганистана обнародовали официальное количество погибших при атаке на отель Intercontinental 20 января. Согласно полученной информации, при нападении скончались 18 человек, из них 14 иноземцев.

Домбровский Сергей

СМИ Афганистана ранее публиковали сведения о гибели 43 граждан, но в МВД страны не подтвердили эти данные. Убили при нападении дипломата из Кабула и сотрудников авиационной компании Kam Air. Некоторые работники организации официально числятся пропавшими без вести. 20 января в отеле проходили какие-то мероприятия. Согласно одним источникам, там отмечали две свадьбы, исходя из других, в заведении состоялась технологическая конференция. В помещении находилось много людей. Неожиданно для присутствующих началась стрельба. Боевики пытались захватить здание, в итоге им это удалось, они взяли в заложники посетителей.На происшествие отреагировали местные силовики. Работники спецслужб Афганистана начали операцию по освобождению людей, которая длилась 18 часов. В результате злоумышленников удалось обезвредить, а посетителей отеля освободить, но без жертв не обошлось. Точное количество погибших постоянно корректируется по мере поступления новых сведений. Глава МВД Афганистана пожаловался на то, что охрану заведения доверили частной компании, а не подготовленным бойцам элитных подразделений.