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| | При атаке на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

При атаке на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

Вчера, 19:38
В МВД Афганистана обнародовали официальное количество погибших при атаке на отель Intercontinental 20 января. Согласно полученной информации, при нападении скончались 18 человек, из них 14 иноземцев.

При атаке на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

 

СМИ Афганистана ранее публиковали сведения о гибели 43 граждан, но в МВД страны не подтвердили эти данные. Убили при нападении дипломата из Кабула и сотрудников авиационной компании Kam Air. Некоторые работники организации официально числятся пропавшими без вести. 20 января в отеле проходили какие-то мероприятия. Согласно одним источникам, там отмечали две свадьбы, исходя из других, в заведении состоялась технологическая конференция. В помещении находилось много людей. Неожиданно для присутствующих началась стрельба. Боевики пытались захватить здание, в итоге им это удалось, они взяли в заложники посетителей.

На происшествие отреагировали местные силовики. Работники спецслужб Афганистана начали операцию по освобождению людей, которая длилась 18 часов. В результате злоумышленников удалось обезвредить, а посетителей отеля освободить, но без жертв не обошлось. Точное количество погибших постоянно корректируется по мере поступления новых сведений. Глава МВД Афганистана пожаловался на то, что охрану заведения доверили частной компании, а не подготовленным бойцам элитных подразделений.
Домбровский Сергей
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