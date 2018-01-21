В Греции полицейские разогнали анархистов слезоточивым газом

В Греции, в центре Салоников начались масштабные беспорядки. Причиной послужило вмешательство анархистов, которые попытались прорваться на митинг сторонников национальных идей.

Дарья Светозарова

В дело вмешались сотрудники греческих правоохранительных органов и применили против нарушителей спокойствия слезоточивый газ. Отмечается, что в митинге приняли участие примерно 200 тысяч человек. Участники акции выступают за смену названия в прошлом югославской республики Македония. Митингующие скандировали «Македония - греческая».Анархисты решили помешать сторонникам «греческой Македонии». Примерно 50 человек ворвались на площадь с намерением провести свою акцию против национализма. В это время на там танцевали демонстранты в национальных одеждах.Правоохранители пресекли беспорядки посредством слезоточивого газа. Однако анархисты принялись забрасывать полицейских камнями.Причина конфликта – недоразумение между Македонией и Грецией. Афины требуют от Скопье внести изменение в название государства, так как в Греции есть область с таким же названием.