В Калифорнии страстный любитель суши вытащил из себя червя длиной полтора метра

В США один поклонник суши обратился за медицинской помощью. Пациент из Калифорнии пожаловался, что у него кровавый стул, а во время одного из посещений туалета, из него вышло нечто странное.

Дарья Светозарова

Американец ел японские блюда каждый день и в итоге заразился паразитом. Из его организма вышел бычий цепень длиной полтора метра. Мужчина не растерялся и взял цепня с собой, предварительно поместив его в пакет. Во время демонстрации паразита тот еще подавал признаки жизни.Врач, к которому обратился калифорниец, снял существо на видео и сопроводил его комментарием. Он заявил, что заразиться червем можно различными путями, но этот пациент очевидно заразился через сырого лосося, который входит в состав его излюбленного японского деликатеса. Это стало настоящим ударом для американца, который полностью исключил сырую рыбу из своего рациона.