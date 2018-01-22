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| | В Калифорнии страстный любитель суши вытащил из себя червя длиной полтора метра

В Калифорнии страстный любитель суши вытащил из себя червя длиной полтора метра

Сегодня, 07:40
В США один поклонник суши обратился за медицинской помощью. Пациент из Калифорнии пожаловался, что у него кровавый стул, а во время одного из посещений туалета, из него вышло нечто странное.

В Калифорнии страстный любитель суши вытащил из себя червя длиной полтора метра

 

Американец ел японские блюда каждый день и в итоге заразился паразитом. Из его организма вышел бычий цепень длиной полтора метра. Мужчина не растерялся и взял цепня с собой, предварительно поместив его в пакет. Во время демонстрации паразита тот еще подавал признаки жизни.

Врач, к которому обратился калифорниец, снял существо на видео и сопроводил его комментарием. Он заявил, что заразиться червем можно различными путями, но этот пациент очевидно заразился через сырого лосося, который входит в состав его излюбленного японского деликатеса. Это стало настоящим ударом для американца, который полностью исключил сырую рыбу из своего рациона.
Дарья Светозарова
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