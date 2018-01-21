Жители Македонии получили шанс выбрать новое название страны

Данное решение должно быть принято в рамках общенационального референдума, на котором будет голосовать население Македонии. Эту информацию обнародовал Зоран Заев, занимающий должность премьер-министра страны.

Пойда Анна

По словам Заева, правительство и население страны хочет достигнуть консенсуса в вопросе выбора названия государства, при этом сделать все максимально честно и прозрачно, дабы каждый имел право высказать свое мнение и поучаствовать в судьбе своей родины.Данный вопрос довольно остро стоит на протяжении довольно долго времени, начиная с распада Югославии в 1991 году, когда Македония вступила в дискуссию с находящейся по соседству Грецией, так как последняя недовольна схожестью их названий, из-за которых их часто путают. Полное название государства звучит как греческая область Македонии.