Пассажирка из России устроила авиадебош в Мексике

Самолет из мексиканского города Канкун прибыл в московский аэропорт «Внуково» с четырехчасовым опозданием. Причиной этому послужил авиадебош, устроенный пассажирской из РФ.

Дарья Светозарова

Отмечается, что конфликт начался еще во время прохождения пассажирами таможенного контроля. Одна из пассажирок возмутилась тем, как долго длится процедура. Она выражала свои эмоции, не стесняясь ни в выражениях, ни в интонациях. Поначалу ее оскорбления были адресованы авиакомпании, но после того, как другая пассажирка решила вступиться за перевозчиков, возмутительница спокойствия переключилась на нее. После все улеглось, и на борт авиасудна они вошли вполне мирно, однако волею случая, их места оказались по соседству. Там женщины продолжили выяснения отношений, и словами уже не ограничились.Впоследствии полицейские высадили обеих забияк. По словам очевидцев, в драке участвовали брюнетка и блондинка. Зачинщицей оказалась темноволосая барышня.По другой версии, брюнетка потеряла посадочный салон и хотела, чтобы ее пустили на борт без билета. В итоге ее все же пустили в салон, но там она поругалась с соотечественниками, и дело дошло до драки. По иным данным, высадили только одну девушку, а ее подруга сама попросилась сойти с рейса. Так или иначе, самолет прибыл в Москву с опозданием.