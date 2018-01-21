Пассажирка из России устроила авиадебош в Мексике

Отмечается, что конфликт начался еще во время прохождения пассажирами таможенного контроля. Одна из пассажирок возмутилась тем, как долго длится процедура. Она выражала свои эмоции, не стесняясь ни в выражениях, ни в интонациях. Поначалу ее оскорбления были адресованы авиакомпании, но после того, как другая пассажирка решила вступиться за перевозчиков, возмутительница спокойствия переключилась на нее. После все улеглось, и на борт авиасудна они вошли вполне мирно, однако волею случая, их места оказались по соседству. Там женщины продолжили выяснения отношений, и словами уже не ограничились.
Впоследствии полицейские высадили обеих забияк. По словам очевидцев, в драке участвовали брюнетка и блондинка. Зачинщицей оказалась темноволосая барышня.
По другой версии, брюнетка потеряла посадочный салон и хотела, чтобы ее пустили на борт без билета. В итоге ее все же пустили в салон, но там она поругалась с соотечественниками, и дело дошло до драки. По иным данным, высадили только одну девушку, а ее подруга сама попросилась сойти с рейса. Так или иначе, самолет прибыл в Москву с опозданием.