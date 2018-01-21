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| | Похвастался и "спалил": В США учительница споила школьника и склонила к сексу

Похвастался и "спалил": В США учительница споила школьника и склонила к сексу

Вчера, 17:13
29-летняя учительница, которая живет и работает в Нью-Йорке, напоила одного из своих учеников шампанским. После этого педагог принудила мальчика к занятию оральным сексом на заднем сидении машины.

Похвастался и "спалил": В США учительница споила школьника и склонила к сексу

 

В США разгорелся очередной сексуальный скандал. В одном из самых популярных городов мира случился неожиданный инцидент. 29-летня учительница склонила к сексу своего 14-летнего ученика. 

Произошел случай после уроков. Женщина предложила мальчику выпить шампанского. После этого она отвела подростка в свою машину. Там учительница посадила парня на заднее сидение своего автомобиля. По словам мальчика, она склонила его к оральным утехам и сексу. Об этом парень похвастался своему другу, из-за чего и довел ситуацию до суда.

Как оказалось позже, 29-летняя учительница имеет связи с полицией. Ее муж – шериф в Бронске. Сейчас подозреваемая на воле, ей пришлось выплатить залог. Из школы ее уволили.
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