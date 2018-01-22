Внезапный визит пингвина к ученым попал на видео в Антарктике

В Сети появилась видеозапись с пингвином, который внезапно из воды запрыгнул на лодку к ученым в Антарктике. Видео опубликовано на просторах видеохостинга YouTube.

В ролике заметно, как пингвин неожиданно выпрыгивает из океана, располагаясь на лодке. Птица с любопытством рассматривает оборудование, оценивает обстановку и обратно ныряет в воду. Видео с необычным визитером быстро стало вирусным в Сети и собрало целую армию поклонников смелого пингвина.

Австралийские ученые успели занять визит пингвина на лодку. Видимо, житель Антарктики принял плавсредство за ледяную глыбу и запрыгнул, чтобы отдохнуть от подводной охоты. Происшествие попало в объектив камеры участника экспедиции Австралийской антарктической службы, расположенной на исследовательской станции Кейси в Восточной Антарктиде.