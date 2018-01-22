Внезапный визит пингвина к ученым попал на видео в Антарктике

Австралийские ученые успели занять визит пингвина на лодку. Видимо, житель Антарктики принял плавсредство за ледяную глыбу и запрыгнул, чтобы отдохнуть от подводной охоты. Происшествие попало в объектив камеры участника экспедиции Австралийской антарктической службы, расположенной на исследовательской станции Кейси в Восточной Антарктиде.
Внезапный визит пингвина к ученым попал на видео в АнтарктикеСегодня, 05:40
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