В Бельгии дети поставили пьесу о местном извращенце

В населенном пункте Намюр в Бельгии дети на сцене театра сыграли спектакль о местном педофиле Марке Дютру, которого приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство. Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

Марка Дютру обвинили в похищении шестерых учениц общеобразовательной школы. Четверых девочек маньяк изнасиловал, а двоих убил. После расследования этого резонансного дела мужчину приговорили в 2004 году к пожизненному тюремному заключению. В качестве основы спектакля педагоги Намюра выбрали данную историю. По словам западных журналистов, постановка вызвала огромный интерес публики в Бельгии.Дети с преподавателем собирали полные залы в местном театре на протяжении двух дней. Жители города внимательно наблюдали за происходящим на сцене и подбадривали ребят аплодисментами. Дети сыграли в постановке полицейских, а их наставник изображал родителей пострадавших девочек. По словам очевидцев, педагог настолько умело передавал эмоциональное состояние жертв изнасилования и их близких, что зрители не могли оторвать взор от происходящего.