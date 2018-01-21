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| | В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смерти за связи с ИГИЛ

В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смерти за связи с ИГИЛ

Вчера, 15:32
Суд Ирака приговорил гражданку Германии к смертной казни за связи с террористической организацией «Исламское государство»*, деятельность которой запрещена в России и ряде стран мира. Представитель Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттар Биркдар сообщил, что женщину предадут смерти через повешение.

В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смерти за связи с ИГИЛ

 

Подчеркивается, что приговор соответствует наказанию, которое предусмотрено законом по борьбе с терроризмом. Представитель иракской Фемиды сообщил, что гражданка ФРГ выехала из Германии в Сирию, а после направилась в Ирак, где примкнула к террористам запрещенной в РФ группировке ИГИЛ*.

По ее собственному признанию, она принимала участия в терактах, нападала на силовиков. Кроме личного участия в террористической деятельности игиловцев, обвиняемая привлекла к этому двух своих дочерей. Признанная виновной приехала с с ними из Германии и даже породнилась с террористами, через брак дочерей.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дарья Светозарова
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