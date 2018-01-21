В Ираке гражданку ФРГ приговорили к смерти за связи с ИГИЛ

Подчеркивается, что приговор соответствует наказанию, которое предусмотрено законом по борьбе с терроризмом. Представитель иракской Фемиды сообщил, что гражданка ФРГ выехала из Германии в Сирию, а после направилась в Ирак, где примкнула к террористам запрещенной в РФ группировке ИГИЛ*.
По ее собственному признанию, она принимала участия в терактах, нападала на силовиков. Кроме личного участия в террористической деятельности игиловцев, обвиняемая привлекла к этому двух своих дочерей. Признанная виновной приехала с с ними из Германии и даже породнилась с террористами, через брак дочерей.