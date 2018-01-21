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| | Статую Свободы в Нью-Йорке временно закрыли для посетителей

Статую Свободы в Нью-Йорке временно закрыли для посетителей

Сегодня, 15:10
На сегодняшний день знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке закрыта для посещения туристами. Такие меры были приняты в связи с тем, что работа правительства Соединенных Штатов временно приостановлена.

Статую Свободы в Нью-Йорке временно закрыли для посетителей

 

На пристани поблизости Манхэттена, там, откуда корабли отплывают к постаменту, развесили объявления. Они гласят, что близко подходить к одному из главных символов США временно запрещено.

На официальной страничке «факелоносицы» в Twitter сообщается, что статую закрыли на некоторое время в связи с приостановкой ассигнований. Туристы, которые уже купили билеты на Статую Свободы, могут их снова обменять на деньги или воспользоваться ими для посещения других экскурсий.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подчеркивает, что эта мера носит временный характер. По его словам, деньги скоро найдутся, а сразу после этого «факелоносице» снова можно будет наносить визиты.

Проблемы с посещением возникли не только у главного символа Нью-Йорка. Денежные трудности пагубно отразились и на других достопримечательностях. Туристы не смогут пока пойти на экскурсию также в большинство национальных парков, театров и музеев.
Дарья Светозарова
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