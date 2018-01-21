Огнемет вместо лопаты: Житель США необычно расчистил снег

Житель штата Вирджиния, что находится в США, прибег к использованию оружия для упрощения работы. Дорогу к его дому засыпало снегом. Вместо того, чтобы взять лопату и раскидать последствия циклона, мужчина решил использовать огнемет.
Как сообщает сам американец, он додумался сделать это после того, как узнал, что в штате нет запрета на использование огнемета. Чтобы лишний раз не напрягаться, мужчина истратил топливо. Самим результатом он остался доволен, так как после этого на дорожке не осталось ни снега, ни льда.