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| | Огнемет вместо лопаты: Житель США необычно расчистил снег

Огнемет вместо лопаты: Житель США необычно расчистил снег

Сегодня, 13:57
Мужчина из американского штата Вирджиния решил упростить процесс уборки снега после снегопада. На улицу он вышел с огнеметом и растопил все ненужные сугробы.

Огнемет вместо лопаты: Житель США необычно расчистил снег

 

Житель штата Вирджиния, что находится в США, прибег к использованию оружия для упрощения работы. Дорогу к его дому засыпало снегом. Вместо того, чтобы взять лопату и раскидать последствия циклона, мужчина решил использовать огнемет.

Как сообщает сам американец, он додумался сделать это после того, как узнал, что в штате нет запрета на использование огнемета. Чтобы лишний раз не напрягаться, мужчина истратил топливо. Самим результатом он остался доволен, так как после этого на дорожке не осталось ни снега, ни льда.

 
Мужчина советует и другим пользоваться его методом. При этом предупреждает, что нужно осмотреть обрабатываемую площадь, чтобы на ней не было взрывоопасных веществ.

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