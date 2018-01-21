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| | 60-летняя немка вновь вернулась в сферу интим-услуг после краха в политике

60-летняя немка вновь вернулась в сферу интим-услуг после краха в политике

Сегодня, 13:16
В Германии 60-летняя работница сферы интимных услуг решила тряхнуть стариной после краха на политическом поприще. Фелицитас Широу в прошлом была достаточно известной представительницей древнейшей профессии и числилась одной из самых высокооплачиваемых проституток Берлина.

60-летняя немка вновь вернулась в сферу интим-услуг после краха в политике

 

Впоследствии она решила отойти от дел и сделать карьеру политика, совместив это с предпринимательством. Поначалу у нее все складывалось достаточно удачно. Фелицитас открыла кафе и начала делать первые шаги на политической стезе – женщина стала активисткой по борьбе за права женщин. Широу даже удалось добиться того, что в стране узаконили проституцию и признали ее полноценной профессией.

Однако вскоре финансовые проблемы одолели политика-рестораторшу. Плата за аренду помещения кафе стала непосильной, даже дома Фелицитас едва не лишилась. При этом женщину никак нельзя назвать ленивицей – она делала все, чтобы ни она, ни ее маленький ребенок не знали нужды. Фелицитас начала искать другую работу, но сделать это без центра занятости ей не удалось. А там, словно издеваясь на женщиной, то теряли уже присланные документы, то требовали каждый раз новые. Несколько лет они отказывали Широу в пособие по безработице.

Чтобы платить по счетам, немка вновь вернулась в профессию своей молодости. Теперь она говорит о себе как о зрелой, знающей представительнице сексуальных услуг. Один ее сеанс будет стоить клиенту 200 евро.
Дарья Светозарова
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