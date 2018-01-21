Эксперты рассказали, какими будут последствия ядерной атаки по Гавайям

Профессор Джеффри Льюис допустил, что Пхеньян будет использовать мощнейшую боеголовку из всех, что имеются на вооружении страны. Эксперт сообщил, что удар ее эквивалентен нескольким сотням килотонн тротила, а мощность снаряда превысит мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.
Льюис добавил, что взрыв бомбы мощностью от 200 килотонн на высоте 600 метров над поверхностью Земли станет фатальным для 2158 тысяч человек. А еще 173 тысячи получат ранения различной степени тяжести. При этом рельеф территории будет только способствовать разрушениям и жертвам.
Затронули эксперты и тему поведения при сообщении о ядерной атаке. По словам сотрудника Джорджтаунского университета Тимоти Джогерсена, в уведомлении об ударе не стоит акцентировать внимание на первоочередности поиска бомбоубежища – сначала стоит запастись водой и провизией. Отмечается, что ранее, 13 января, гавайцам разослали уведомление о ядерной атаке и подчеркнули, что тревога реальная. Позднее полицейские опровергли это сообщение.