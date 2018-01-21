В Таиланде мать жестоко отучила детей от смартфонов

По словам жительницы Таиланда, двое ее детей все свободное время посвящали играм на смартфонах, отказываясь пойти погулять или делать уроки, поэтому матери пришлось принять серьезное решение. Женщина разработала собственный способ, заставляющий маленьких детей отказаться от гаджетов.
В Таиланде мать жестоко отучила детей от смартфоновСегодня, 12:08
28-летняя мать из США продавала педофилам видео изнасилования собственных детей. Женщину задержали по подозрению в растлении сына и дочери, передает The
В Приморском крае неизвестные жестоко убили мать восьмерых детей и пытали ее сына. Об этом сообщает издание Life.
В Березниках 21-летняя мать оставила на улице двоих маленьких детей. В отношении женщины правоохранители составили протокол.