В Таиланде мать жестоко отучила детей от смартфонов

Ее методика отличается особой жестокостью, поэтому получила не только положительные, но и отрицательные отзывы от многих пользователей. Результаты своего «эксперимента» женщина сняла на видео, а затем выложила его в YouTube.

Данный способ базируется на страхе, мать установила в качестве заставки на смартфоне отпугивающую детей картину, поэтому они теперь бояться взять его в руки. На видеозаписи видно, как она буквально заставляет ребенка взять устройство, однако после разблокировки он начал плакать, отбросив телефон в сторону, в то время как его брат и вовсе спрятался.

Пойда Анна

По словам жительницы Таиланда, двое ее детей все свободное время посвящали играм на смартфонах, отказываясь пойти погулять или делать уроки, поэтому матери пришлось принять серьезное решение. Женщина разработала собственный способ, заставляющий маленьких детей отказаться от гаджетов.