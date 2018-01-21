Британский подросток притворился главой ЦРУ и получил секретные данные

Подросток из Великобритании выведал секретные данные об операциях США в Иране и Афганистане. Для этого ученик притворился главой ЦРУ. Информацию о случившемся распространяют английские СМИ.

Домбровский Сергей

Британский школьник взломал компьютер экс-руководителя ЦРУ Джона Бреннана и других государственных деятелей США. Он рассылал им сообщения, загружал на их ноутбуки порнографические ролики и откровенные картинки. Подросток признался в том, что получил доступ к секретной информации ЦРУ и мог запросто менять сведения в базе данных. Сначала юному хакеру удалось взломать аккаунт Бреннана на ресурсе оператора связи Verizon. 15-летний парень не назвал кличку собаки политика, которая использовалась в качестве пароля для получения доступа, но убедил систему изменить запрос и в итоге получил доступ к странице политика.От имени главы ведомства подросток осуществлял почтовую рассылку. В итоге хакер получил доступ к тайной информации о действиях США в Афганистане и Иране. Нарушение оказалось настолько серьезным, что в Вашингтоне отправили официальный запрос Лондону, дабы школьника немедленно арестовали. В суде началось разбирательство, когда вынесут приговор хакеру на данный момент неизвестно. Сейчас подозреваемому 18 лет.