В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов

Ульяновских курсантов поддержали уже многие студенты из России. Медсёстры, сотрудники МЧС, адвокаты, израильские военные и даже депутаты. Но теперь волна флешмоба добралась и до Зимбабве. Там группа темнокожих людей, проживающая в местности, где даже телевизоров нет, записала пародию на ульяновских курсантов. Клип получился настолько качественным, что автору пришлось сознаться в монтаже.
В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантовСегодня, 10:55
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