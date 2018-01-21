В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов

В Сети появилось видео, в котором жители Зимбабве поддержали ульяновских курсантов, снявших клип в одних трусах. Ролик быстро распространился и получил множество лестных комментариев от зрителей.

Блогер, опубликовавший видео в YouTube под названием "Студенты сельскохозяйственного колледжа Зимбабве сняли видео в поддержку курсантов лётного училища", просто сделал нарезку и подставил музыку в видеоряд. При этом, многие зрители назвали эту пародию самой лучшей.

Вещий Олег

Ульяновских курсантов поддержали уже многие студенты из России. Медсёстры, сотрудники МЧС, адвокаты, израильские военные и даже депутаты. Но теперь волна флешмоба добралась и до Зимбабве. Там группа темнокожих людей, проживающая в местности, где даже телевизоров нет, записала пародию на ульяновских курсантов. Клип получился настолько качественным, что автору пришлось сознаться в монтаже.