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| | В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов

В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов

Сегодня, 10:55
В Сети появилось видео, в котором жители Зимбабве поддержали ульяновских курсантов, снявших клип в одних трусах. Ролик быстро распространился и получил множество лестных комментариев от зрителей.

В Зимбабве записали пародию на клип ульяновских курсантов

 

Ульяновских курсантов поддержали уже многие студенты из России. Медсёстры, сотрудники МЧС, адвокаты, израильские военные и даже депутаты. Но теперь волна флешмоба добралась и до Зимбабве. Там группа темнокожих людей, проживающая в местности, где даже телевизоров нет, записала пародию на ульяновских курсантов. Клип получился настолько качественным, что автору пришлось сознаться в монтаже.

Блогер, опубликовавший видео в YouTube под названием "Студенты сельскохозяйственного колледжа Зимбабве сняли видео в поддержку курсантов лётного училища", просто сделал нарезку и подставил музыку в видеоряд. При этом, многие зрители назвали эту пародию самой лучшей.

Вещий Олег
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