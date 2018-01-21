Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Житель Австралии хочет заниматься сексом с собакой на законных основаниях

Житель Австралии хочет заниматься сексом с собакой на законных основаниях

Сегодня, 10:10
Житель Австралии, попавший под штраф летом прошлого года за секс со своей собакой, хочет заниматься сексом с питомцем на законных основаниях. Для этого мужчина хочет через суд доказать свое право на интим с животным.

Житель Австралии хочет заниматься сексом с собакой на законных основаниях

 

Даррен Ли Джолли из Брисбена, Австралия, подал апелляцию на решение суда по штрафу за ненадлежащее содержание животного. Хотя первое обвинение было в зоофилии. В качестве доказательств в суд были предоставлены фото- и видеоматериалы с утехами мужчины с собакой. На кадрах, в том числе, был запечатлен процесс "очистки" собакой гениталий австралийца после мастурбации, а также массаж заднего прохода языком питомца.

Суд после просмотра "компромата" не только взыскал с жителя Брисбена штраф, но и выписал запрет на содержание собаки на протяжении двух лет. Признанный виновным таковым себя не считает, он убежден - ничего плохого не делал и вреда питомцу не причинил. По данному делу окончательное судебное заседание состоится в январе.
Новости по теме
Таксист заставлял девочку заниматься сексом с собакой, транслируя насилие в Сети
Таксист заставлял девочку заниматься сексом с собакой, транслируя насилие в Сети

В Великобритании 60-летний таксист из Суонси заставлял девочку заниматься сексом с собакой, показывая данный процесс в Сети. Информацию об этом сообщают

Андрей Панин судится с журналистами после «секса с собакой»
Андрей Панин судится с журналистами после «секса с собакой»

Популярный российский актер Андрей Панин, накануне оказавшийся в центре громкого скандала из-за «секса с собакой», заявил о намерении подать в суд на

В Сети появилось видео, на котором изображен секс Алексея Панина с собакой
В Сети появилось видео, на котором изображен секс Алексея Панина с собакой

Известного российского актера Алексея Панина уличили в интимной связи с собакой. В Сети появилась видеозапись, на которой деятель киноиндустрии занимается

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости