Житель Австралии хочет заниматься сексом с собакой на законных основаниях

Житель Австралии, попавший под штраф летом прошлого года за секс со своей собакой, хочет заниматься сексом с питомцем на законных основаниях. Для этого мужчина хочет через суд доказать свое право на интим с животным.

Даррен Ли Джолли из Брисбена, Австралия, подал апелляцию на решение суда по штрафу за ненадлежащее содержание животного. Хотя первое обвинение было в зоофилии. В качестве доказательств в суд были предоставлены фото- и видеоматериалы с утехами мужчины с собакой. На кадрах, в том числе, был запечатлен процесс "очистки" собакой гениталий австралийца после мастурбации, а также массаж заднего прохода языком питомца.Суд после просмотра "компромата" не только взыскал с жителя Брисбена штраф, но и выписал запрет на содержание собаки на протяжении двух лет. Признанный виновным таковым себя не считает, он убежден - ничего плохого не делал и вреда питомцу не причинил. По данному делу окончательное судебное заседание состоится в январе.