Из-за пожара в отеле Праги погибли два человека, 40 ранены

В результате возгорания в гостинице Праги два человека погибли, еще 40 получили ранения. Трансляцию с места событий ведет местный репортер.

Никита Готский

Сегодня в центральной части чешской столицы возник пожар в четырехзвездочной гостинице. Возгоранию присвоили третью категорию, следующая, четвертая оглашается только во время ЧП. На месте инцидента работают сотрудники местных пожарных структур, а также волонтеры. Происходит процесс эвакуации посетителей отеля. Сообщается о двух погибших в итоге возгорания и около 40 раненых людей, включая и двух спасателей. Сама гостиница располагается возле площади Масарика в центре Праги.В Сети появились кадры происходящего. На них видно, как в отелю подъезжают пожарные, подающие к загоревшемуся корпусу лестницы, также на месте присутствуют врачи и правоохранители. Территорию отеля оцепили.