В Индии погибли 17 рабочих на фабрике фейерверков

Из-за возгорания на заводе в Нью-Дели погибли 17 человек. Об этом заявляют местные издания.

Никита Готский

В индийской столице Нью-Дели скончалось около 17 рабочих фабрики по производству фейерверков. Информация от количества погибших поступила от представителей пожарной организации. Также отмечается, что один человек получил повреждения. Согласно информации СМИ, пламя перекинулось на соседние помещения. Отчего вспыхнул огонь данных нет. В настоящее время спасательная операция силам местных спасателей все еще продолжается. Подробная информация о происшествии будет известна позже.До этого сообщалось, что в результате пожара в одном из зданий Мумбая погибли 14 человек, еще почти десять получили ранения. В данном помещении находятся ряд офисных залов и ресторанов. Всех потерпевших лиц отправили в больницу. Причиной воспламенения стало замыкание электропроводов.